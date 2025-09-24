Le président azerbaïdjanais s’entretient avec son homologue kényan à New York MIS A JOUR VIDEO

New York, 23 septembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu le 23 septembre avec le président de la République du Kenya, William Samoei Ruto, au siège des Nations Unies à New York.

Au cours de l’entretien, les chefs d’État ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations entre l’Azerbaïdjan et le Kenya. Il a été souligné que l’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan à Nairobi avait donné un nouvel élan à ces relations. L’importance de la réalisation de visites réciproques à différents niveaux a été mise en avant, l’organisation de déplacements de délégations gouvernementales pour renforcer davantage la coopération bilatérale a été abordée. Dans ce contexte, l’existence de larges opportunités pour la coopération dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie et d’autres secteurs a été mise en valeur.

Un échange de vues a également eu lieu sur la coopération entre les deux pays au sein des organisations internationales.