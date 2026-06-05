Le président chinois effectuera une visite en Corée du Nord

Bakou, 5 juin, AZERTAC

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, effectuera une visite d'Etat en République populaire démocratique de Corée (RPDC) les 8 et 9 juin, à l'invitation de Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'Etat de la RPDC.

C’est ce qu’a annoncé vendredi un porte-parole du Département international du Comité central du PCC. (Agence Xinhua)