Le président de l'Assemblée consultative islamique d'Iran arrive en Azerbaïdjan pour une visite de travail

Bakou, 24 juin, AZERTAC

Le président de l'Assemblée consultative islamique de la République islamique d'Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, est arrivé en Azerbaïdjan pour une visite de travail, a-t-on appris auprès du département de la presse et des relations publiques du Milli Medjlis.

Dans le cadre de cette visite, le président de l'Assemblée consultative islamique d'Iran participera à la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, prévue à Bakou.