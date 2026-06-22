Le président de la Chambre des représentants du Royaume hachémite de Jordanie visite le Milli Medjlis

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Une délégation dirigée par le président de la Chambre des représentants du Royaume hachémite de Jordanie, Mazen Torki Saud Al-Qadi, a visité, lundi 22 juin, le Milli Medjlis.

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré les membres de la délégation.

Mme Gafarova a souligné que les relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Jordanie, deux pays amis et frères, avaient atteint un niveau élevé, ajoutant que les visites et rencontres mutuelles des chefs d'État jouent un rôle important dans ce domaine.

Il a été affirmé que la coopération et le soutien mutuel entre les deux pays dans le cadre de l'ONU, de l'Organisation de la coopération islamique, du Mouvement des non-alignés et d’autres organisations suscitait la satisfaction.

Sahibé Gafarova a salué le niveau actuel des relations interparlementaires entre les pays, soulignant le rôle des visites réciproques et des activités des groupes d’amitié parlementaires dans l’approfondissement de ces relations. Elle s’est félicitée de la participation active du Parlement jordanien aux travaux du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé à l’initiative du Président Ilham Aliyev.

Pour sa part, Mazen Torki Saud Al-Qadi a exprimé sa gratitude pour l’invitation à visiter l’Azerbaïdjan et pour la rencontre. Partageant ses impressions sur son entretien avec le président Ilham Aliyev, il a souligné que les relations entre les deux pays se développaient grâce aux initiatives et aux efforts des présidents des deux pays. Évoquant l’importance de la 20e session de la Conférence de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique, qui se tient à Bakou, Mazen Torki Saud Al-Qadi a fait savoir que cet événement constituait une plateforme essentielle pour discuter des questions importantes.

Au cours de la conversation, les possibilités de coopération entre les commissions parlementaires et les groupes d’amitié a été examinées. L’importance du maintien du soutien mutuel au sein des organisations parlementaires internationales a également été soulignée.