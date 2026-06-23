Le président de la Chambre des représentants du Yémen apprécie hautement le développement en Azerbaïdjan

Bakou, 23 juin, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, s’est entretenue avec le président de la Chambre des représentants du Yémen, Sultan Saïd Al-Barkani.

Les parties ont fait savoir que les deux pays faisaient preuve de soutien et de solidarité mutuels sur diverses plateformes. Sahibé Gafarova a donné des informations sur les travaux effectués sous la présidence azerbaïdjanaise du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé à l'initiative du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Sahibé Gafarova et Sultan Saïd Al-Barkani se sont félicités de la coopération des parlements au sein des organisations parlementaires internationales, y compris dans le cadre du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés.

Au cours de la conversation, le rôle essentiel de la coopération interparlementaire dans l'approfondissement des relations entre les deux pays a été souligné. Il a été affirmé que la création de groupes d’amitié au sein des organes législatifs des deux pays contribuerait hautement au développement de ces liens.

Lors de la rencontre, Sultan Saïd Al-Barkani a remercié l'Azerbaïdjan pour l'excellente organisation de la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique et a souligné l'importance des questions abordées dans ce cadre. Il a exprimé son intérêt pour le développement des relations bilatérales et sa satisfaction quant aux progrès accomplis. Au cours de l'entretien, le président de la Chambre des représentants a partagé ses opinions sur la coopération entre les deux pays dans divers domaines, y compris les perspectives de développement des relations entre les parlements.

Sultan Saïd Al-Barkani a exprimé sa gratitude pour l'aide morale et humanitaire apportée par l'Azerbaïdjan au peuple yéménite.