Le président de la COP29 : L’Azerbaïdjan devient un producteur d'énergie verte et un acteur clé des interconnexions énergétiques

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan fait évoluer son rôle traditionnel pour devenir un producteur d'énergie verte de plus en plus important et nouer de nouveaux liens. Le pays œuvre actuellement au développement de nouvelles opportunités énergétiques et de nouveaux corridors reliant l'Asie centrale et la région de la mer Caspienne au Caucase du Sud et à la Türkiye, pour se prolonger ensuite vers l'Europe. Cette initiative s'inscrit dans une vision nationale plus large, plaçant la croissance verte et la préservation de l'environnement au rang des priorités stratégiques de développement », a dit Moukhtar Babaïev, président de la COP29 et représentant du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, lors de l’ouverture de la BCAW 2026.

« La finance, l’énergie, l’innovation et la résilience seront abordées lors de la BCAW 2026. Les gouvernements ne peuvent y parvenir seuls. Le secteur privé doit contribuer à traduire les ambitions climatiques en investissements, en innovations et en solutions déployables à grande échelle. Les institutions financières doivent mobiliser des capitaux, des décisions fondées sur la science doivent guider la voie, la société civile doit participer et la voix des jeunes doit être entendue », a précisé Babaïev.