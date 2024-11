Le président de la Fédération des Verts africains appelle à la nécessité d'adopter de nouveaux modes de consommation

Rabat, 18 novembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Le président de la Fédération des Verts africains (FEVA), Mohammed Fares, a appelé à repenser les modes de consommation pour répondre aux enjeux climatiques qui pèsent lourdement sur la planète.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, que Mohammed Fares, selon sa déclaration à Maghreb Arabe Presse, a souligné, en marge de sa participation à la COP29, tenue à Bakou, que l'utilisation excessive des ressources naturelles a des répercussions désastreuses sur la planète, expliquant que cette consommation effrénée entraîne à une exploitation excessive des ressources et à une empreinte carbonée accrue.

« Le changement de paradigme est donc indispensable pour atteindre un équilibre durable entre développement économique et préservation de l’environnement », a-t-il relevé, soulignant « l’importance d’une prise de conscience collective de l’adoption de nouveaux modes de consommation plus responsables ».

Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, la FEVA œuvre pour « la promotion d’une culture écologique en Afrique et dans le monde entier », en mettant l’accent sur la préservation de l’environnement et la lutte contre les défis climatiques mondiaux.

Il s’agit d’un « véritable projet de société qui englobe des valeurs fondamentales liées au développement durable et cherche à redéfinir notre manière de vivre et de consommer », a fait savoir M. Fares, ajoutant que la Fédération préconise des pratiques ”plus respectueuses de la nature et de nos ressources limitées ».

« L’objectif est d’inciter chaque individu à adopter des comportements responsables, comme la gestion de l’eau et la réduction du gaspillage », dans la mesure où chaque citoyen, à son niveau, peut jouer un rôle dans la préservation de l’environnement, a-t-il détaillé.