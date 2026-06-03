Le président de la Fédération sikhe du Canada: La solidarité internationale dont nous avons été témoins à Bakou est d'une grande importance
Bakou, 3 juin, AZERTAC
Les Sikhs entretiennent des liens historiques très profonds avec l'Azerbaïdjan. Ces cinq ou six derniers mois, je me suis rendu à Bakou à plusieurs reprises et je peux affirmer en toute responsabilité que nous y avons toujours été accueillis avec bienveillance. De nombreuses occasions de dialogue nous ont été offertes.
C’est ce qu’a indiqué le président de la Fédération sikhe du Canada, Bual Moninder Singh, lors d'une conférence internationale organisée à Bakou en hommage aux événements d'Amritsar.
Selon lui, pour un peuple en quête de liberté, ce respect et cette dignité dont il bénéficie sont d'une importance capitale.
« À l'heure où l'Inde présente les Sikhs au monde comme des « extrémistes » et des « terroristes » par le biais de la désinformation, la tribune de Bakou est inestimable pour nous. L’Hindutva mène une politique d'assimilation à notre encontre. Dans ce contexte, la solidarité internationale dont nous avons été témoins à Bakou revêt une importance capitale », a précisé Bual Moninder Singh.
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