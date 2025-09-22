Le président de la République : Les organes du ministère public sont considérés comme les gardiens de la souveraineté de l’État

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

« Les organes du ministère public se trouvent en première ligne de la lutte contre toutes les formes de criminalité, y compris les crimes qui menacent les fondements de l’ordre constitutionnel de l’État. Ce faisant, ils remplissent non seulement la mission d’assurer l’État de droit, mais aussi de protéger l’ordre constitutionnel et la souveraineté. À cet égard, les organes du ministère public sont également considérés comme les gardiens de la souveraineté de l’État », lit-on dans le message adressé par le président azerbaïdjanais Ilham Alyev aux participants à la conférence internationale sur le thème « A la défense de la souveraineté : le statut constitutionnel du Parquet », organisée à Bakou.

Le chef de l’État souligne que la participation de délégations, qui comprennent à la fois de hauts représentants des services du ministère public des pays amis, à cet événement, témoigne de l'importance qu'ils accordent au développement de la coopération interétatique.

Le président Ilham Aliyev se dit convaincu que cet événement contribuera à l’échange de meilleures pratiques, à l'identification de défis communs, aux discussions sur leur résolution conjointe et au renforcement de la coopération mutuelle en matière d'activités dans le domaine concerné.