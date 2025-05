Le président de la République et son épouse participent à l’inauguration de la mosquée du village de Dachalty du district de Choucha MIS A JOUR VIDEO

Choucha, 9 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé, vendredi 9 mai, à l’inauguration de la mosquée du village de Dachalty du district de Choucha.

Le représentant spécial du président de la République dans le district de Choucha, Aydin Karimov, ainsi que le directeur de l’entreprise « PMD Projects », Neriman Topchibachev, ont informé le chef de l’État et la première dame des travaux réalisés.

La première pierre de la mosquée du village de Dachalty a été posée en novembre 2021 par le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva. Érigée au centre du village dans un style architectural national, cette mosquée à deux minarets a été construite conformément aux traditions de l’école d’architecture du Karabagh. Les minarets, d’une hauteur de 22,5 mètres, s’inspirent de la forme de ceux de la mosquée Youkhari Gövher Agha. Ce lieu de culte composé de deux étages est capable d’accueillir plus de 150 fidèles.

Le chef de l’État et la première dame ont également été informés des travaux à réaliser dans le cadre du « Projet de reconstruction du village de Dachalty ».

Dans le village de Dachalty, qui couvre une superficie d’environ 65 hectares, il est prévu de construire un hôtel de cinq étages comprenant 80 chambres, des cottages, des établissements commerciaux et publics, y compris un centre d'information, un bâtiment d'exposition et un atelier. Conformément au projet, l’objectif est de créer un espace villageois en harmonie avec la nature et l’histoire, offrant de vastes opportunités touristiques.