Le président de la République et son épouse participent à l’inauguration du nouveau bâtiment de l’Institut de botanique et inspectent les travaux réalisés dans le Jardin botanique à Bakou VIDEO

Bakou, 21 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé à l’inauguration du nouveau bâtiment de l’Institut de botanique et ont inspecté les travaux réalisés dans le Jardin botanique à Bakou.

Le chef de l’Autorité exécutive de la ville de Bakou, Eldar Azizov, a informé le président de la République et son épouse des activités de construction et de reconstruction menées dans le Jardin botanique central.

Le jardin, couvrant une superficie de plus de 45 hectares, abrite 247 espèces d’arbres et 162 espèces d’arbustes. Le bâtiment administratif de l’Institut de botanique du Ministère des Sciences et de l’Éducation de la République d’Azerbaïdjan, construit entre 1935 et 1938, était en mauvais état et a été remplacé par un nouveau bâtiment lors de la reconstruction. La surface totale du nouveau bâtiment composé de cinq niveaux est de 3700 mètres carrés.

Comme le bâtiment administratif du Jardin botanique central, construit en 1937 et en forme d’un croissant couvrant une superficie de 900 mètres carrés, était en mauvais état, il a été entièrement rénové.

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont également inspecté l’avancement de la construction d’une serre moderne sur le site du Jardin botanique central. La serre mesure 19 mètres de largeur, 47 mètres de longueur et 15 mètres de hauteur. À l’intérieur, il y a une passerelle de 3 mètres de haut et un sentier piétonnier reliant les deux entrées.

L’Institut dispose de 4 bases de données locales et 2 bases de données internationales visant à améliorer et renforcer le système d'information scientifique.