Le président de la République: Les événements internationaux organisés en Azerbaïdjan montrent que notre programme d'activités est diversifié

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« Nous avons accueilli avec succès de nombreux événements internationaux depuis la réunion annuelle du Groupe de la Banque islamique de développement en 2010 », a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

« Parmi les événements récents, je citerais la COP29, qui s'est tenue avec succès en 2024 et a donné des résultats remarquables. De plus, le Forum urbain mondial, l'un des plus importants rassemblements internationaux, a été organisé avec succès en Azerbaïdjan le mois dernier, et bien d'autres sont à venir. Cela témoigne une fois de plus de la diversité de notre programme d'activités », a précisé le chef de l'État.