Le président de la République reçoit la ministre iranienne des Routes et du Développement urbain MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mardi 8 avril, la ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique d’Iran, Farzaneh Sadegh, coprésidente de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-iranienne de coopération économique.

Le président Ilham Aliyev s’est félicité que les visites mutuelles des délégations de haut niveau d’Azerbaïdjan et d’Iran soient devenues intensives ces derniers temps, soulignant que cela constituait une bonne occasion pour renforcer l'amitié entre les deux pays et de développer encore plus la coopération bilatérale.

Le chef de l’État a positivement évalué la tenue en Azerbaïdjan de la réunion de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-iranienne de coopération économique dans le cadre de la visite de Farzaneh Sadegh. Il a souligné que l’ordre du jour de la Commission comprenait d’importants projets visant à développer la coopération dans les domaines économique et commercial, de l’énergie, des transports et d’autres secteurs.

La ministre iranienne a tout d’abord transmis les salutations du président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezechkian, au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations de son homologue iranien Massoud Pezechkian et a demandé de lui transmettre les siennes.

Farzaneh Sadegh a réitéré que l’Iran souhaitait développer ses relations avec l’Azerbaïdjan dans tous les domaines, soulignant une fois de plus que les deux peuples partageaient des liens historiques, culturels, religieux et de parenté.

La ministre iranienne a souligné que la tenue de la réunion de la Commission mixte intergouvernementale avant la visite prévue du président iranien en Azerbaïdjan revêtait une très grande importance pour la discussion des questions essentielles figurant à l’ordre du jour.

Lors de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur le développement du corridor de transport Nord-Sud, le projet de construction du pont routier reliant les postes d’Aghbend et de Kelaleh sur la rivière Araz, ainsi que sur la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.