Le président de la République reçoit la présidente en exercice de l’OSCE MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mercredi 15 octobre, une délégation conduite par Elina Valtonen, présidente en exercice de l’OSCE, ministre finlandaise des Affaires étrangères.

Présentant sa gratitude pour l’audience, Elina Valtonen a tout d’abord transmis les salutations du président de la République de Finlande, Alexander Stubb, au chef de l’État azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations de son homologue finlandais Alexander Stubb et demandé de lui transmettre les siennes.

Au cours de l’entretien, les rencontres entre le chef de l’État azerbaïdjanais et le président finlandais, ainsi que la participation de la Finlande au plus haut niveau à la COP29 tenue à Bakou, ont été évoquées avec satisfaction.

Elina Valtonen a présenté ses félicitations au président Ilham Aliyev pour les avancées obtenues entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à Washington, soulignant l’importance de ces progrès pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans l’espace de l’OSCE, ainsi que pour le renforcement de la coopération régionale.

La présidente en exercice de l’OSCE a également indiqué que, sur la base de la demande de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, le processus de Minsk de l’OSCE et les organismes associées seraient dissous avant le 1ᵉʳ décembre 2025.

Le chef de l’État a souligné que les accords obtenus entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à Washington, en présence du président américain Donald Trump, avaient créé des conditions favorables à l’avancement de l’agenda de paix.

Le président Ilham Aliyev a évoqué l’importance du projet TRIPP, dont l’exécution relève des engagements pris par l’Arménie à Washington, en soulignant sa valeur stratégique pour la coopération régionale et ses retombées bénéfiques pour l’ensemble de la région.

Au cours de l’entretien, les parties ont discuté des questions relatives à la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’OSCE et procédé à un échange de vues sur les perspectives des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Finlande.