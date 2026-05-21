Le président de la République reçoit la vice-secrétaire générale des Nations Unies VIDEO

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu jeudi la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed.

Le chef de l’État a exprimé sa reconnaissance à la direction de l’ONU pour son soutien à l’organisation de la 13e session du Forum urbain mondial, soulignant que le gouvernement azerbaïdjanais et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains avaient travaillé comme une seule équipe afin d’assurer le succès de l’événement.

Le président Ilham Aliyev a rappelé que le WUF13 constituait, après la COP29, le deuxième grand événement mondial organisé en Azerbaïdjan en termes de participation, et a souligné que cette session du Forum urbain mondial avait, elle aussi, été organisée avec succès.

Le chef de l’État a indiqué que l’Azerbaïdjan entretenait une coopération efficace avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains et a souligné que le pays poursuivrait à l’avenir son partenariat avec ce Programme, tout en restant actif dans les travaux des autres sessions du Forum urbain mondial.

Amina Mohammed a transmis les salutations du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, au président de la République.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations du Secrétaire général António Guterres et demandé de lui transmettre les siennes.

Amina Mohammed a déclaré que le WUF13 se déroulait très bien et a félicité le chef de l’État à cette occasion. Elle a ajouté que la participation d’un grand nombre d’invités de haut niveau venus de divers pays du monde avait fortement marqué les esprits.

Amina Mohammed a salué avec satisfaction le fait que l’application de normes modernes d’urbanisme permette de concilier le patrimoine historique et la modernité à Bakou, conférant ainsi à la capitale un charme particulier.

Lors de la rencontre, il a également été souligné que les travaux de reconstruction et de développement menés par l’Azerbaïdjan dans les territoires libérés dans la période post-conflit constituaient un exemple pour d’autres régions post-conflit. Dans ce contexte, il a été jugé utile de partager l’expérience azerbaïdjanaise avec d’autres pays dans le cadre des Nations Unies.

Il a été rappelé que le modèle azerbaïdjanais « Service ASAN » a été récompensé par le prix des Nations Unies pour les services publics ainsi que par un prix spécial dans le domaine du développement des services publics grâce à l’administration numérique. Il a également été souligné que cette expérience réussie était appliquée dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie.

Lors de l’entretien, il a été indiqué que la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Organisation des Nations Unies était menée avec succès depuis de nombreuses années et que le pays contribuait activement à la mise en œuvre des programmes et activités de l’ONU. L’organisation, en Azerbaïdjan, de nombreux événements internationaux des Nations Unies a également été évoquée avec satisfaction.