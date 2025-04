Le président de la République reçoit le ministre turc de l’Energie et des Ressources naturelles MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 4 avril le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, qui participe à la 11ème réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et à la 3ème réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte.

Lors de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur l’élargissement des relations entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye dans le domaine de l’énergie, y compris la coopération dans les secteurs des hydrocarbures et de l’énergie électrique. Il a été souligné que de grandes opportunités existent pour développer encore davantage cette coopération à l’avenir. La coopération entre la SOCAR, la Compagnie pétrolière nationale turque et l’entreprise BOTAS a été positivement appréciée. La question de la mise en œuvre de cette collaboration conjointe, à l’avenir, en Azerbaïdjan, en Türkiye et dans d’autres pays a fait l’objet de discussions. La question de l’exportation d’électricité a été évoquée, et il a été souligné qu’à cet égard, la SOCAR réalise déjà des ventes vers la Türkiye.

L’accent a été mis sur l’importance du document portant sur l’exportation de 75 mégawatts d’électricité depuis le Nakhtchivan qui sera signé aujourd’hui entre la société Azerenerji et la Société turque de transport de l’électricité (TEIAS). Il a également été indiqué qu’un mémorandum sur l’élargissement de la coopération dans le domaine de l’énergie verte serait signé entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Türkiye et la Bulgarie.