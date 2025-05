Le président de la République reçoit le Premier ministre biélorusse MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 6 mai le Premier ministre de la République du Bélarus, Alexandre Tourtchine.

Le président de la République a souligné que les relations entre l'Azerbaïdjan et le Bélarus reposent sur une solide amitié et une confiance mutuelle, ajoutant que le fait qu’Alexandre Tourtchine ait effectué, après sa nomination au poste de Premier ministre, l'une de ses premières visites en Azerbaïdjan témoigne de la nature des relations de partenariat étroit entre les deux pays.

Le président Ilham Aliyev a souligné l'importance de développer encore plus les relations économiques et commerciales, en conformité avec l'esprit des relations politiques existant entre l'Azerbaïdjan et le Bélarus.

Alexandre Tourtchine a tout d'abord transmis les salutations du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, au chef de l’État azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations de son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko et a demandé de lui transmettre les siennes.

Le Premier ministre biélorusse a précisé qu’il visitait Bakou pour la première fois, s’est déclaré profondément impressionné par les processus de développement observés dans la capitale azerbaïdjanaise.

Lors de la rencontre, les parties ont échangé sur l’élargissement des relations économiques et commerciales entre l’Azerbaïdjan et le Bélarus. À cet égard, l’importance de la production de véhicules biélorusses à l’Usine automobile de Gandja et de la création de centres de services pour ces véhicules dans différentes régions azerbaïdjanaises a été soulignée. Des discussions ont été menées sur l’organisation en Azerbaïdjan de secteurs de production conjointe et la mise en œuvre d’un échange d’expériences dans les domaines des ascenseurs, des appareils électroménagers, de l’agriculture, notamment de l’élevage, de la production laitière, de la viande et de la volaille. La commission intergouvernementale a reçu des instructions appropriées concernant ces domaines.

Au cours de l’entretien, la participation des entreprises du Bélarus, un pays ami, aux travaux de restauration et de construction dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation a été mentionnée avec satisfaction. Le Premier ministre biélorusse a indiqué qu’il se rendrait en marge de sa visite en Azerbaïdjan dans les territoires libérés afin de prendre connaissance de la situation sur place.

Lors de la rencontre, l’importance de l’échange d’expériences dans le domaine de l’urbanisme entre les deux pays a été mise en avant.

Le chef de l’Etat a indiqué que l’Azerbaïdjan accueillerait en 2026 le Forum urbain mondial, et a invité le Bélarus à y participer activement.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d'autres questions d’intérêt commun.