Le président de la République reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de Chine en Azerbaïdjan MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 17 avril les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine à Bakou, Lu Mei.

L’ambassadrice a remis ses lettres de créance au président de la République.

Le président Ilham Aliyev a eu un entretien avec l’ambassadrice.

Le chef de l’Etat a souligné le caractère de partenariat stratégique des relations entre l’Azerbaïdjan et la Chine, rappelant avec satisfaction sa rencontre avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, ainsi que l’adoption conjointe d’une déclaration sur le partenariat stratégique entre les deux pays l’année dernière.

Le président Ilham Aliyev a mis en avant la diversité de la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Chine, qui s’étendait à des secteurs variés tels que la politique, l’économie et le commerce, les transports, l’énergie, l’industrie, les investissements, la sécurité ainsi que les domaines culturel et humanitaire. Le chef de l’État a également évoqué la coopération fructueuse entre les deux pays au sein des organisations internationales, évoquant le soutien mutuel apporté dans ce cadre.

Le président Ilham Aliyev a souligné que l’Azerbaïdjan avait toujours soutenu la politique d’une « seule Chine ».

Abordant l’initiative « Une ceinture, une route », le chef de l’État a déclaré qu’il s’agissait d’un projet réunissant de nombreux pays à travers une vaste région et encourageant la coopération. Il a rappelé que l’Azerbaïdjan avait été l’un des premiers pays à apporter son soutien à cette initiative chinoise.

Le président Ilham Aliyev a souligné que toutes les infrastructures nécessaires avaient été mises en place en Azerbaïdjan et que plusieurs autres projets étaient en cours de réalisation. Il a affirmé que le développement du Couloir médian offrait de vastes opportunités pour la coopération entre les deux pays.

L’ambassadrice a transmis les salutations du président chinois Xi Jinping au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président de la République a exprimé ses remerciements pour les salutations de son homologue chinois Xi Jinping et a demandé de lui transmettre les siennes.

Lu Mei a affirmé que le développement réussi de l’Azerbaïdjan sous la direction du président Ilham Aliyev était également soutenu par la Chine. Elle a souligné que son pays a toujours soutenu l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan. L’ambassadrice a rappelé que les relations entre les deux pays reposent sur l’amitié et le partenariat stratégique, et elle a assuré qu’elle continuerait à œuvrer activement au renforcement de ces liens.

Évoquant le rôle d’Heydar Aliyev, Leader national du peuple azerbaïdjanais, dans le développement des relations sino-azerbaïdjanaises, Lu Mei a souligné que le pays connaît aujourd'hui un développement réussi grâce à l'héritage riche du Leader national.