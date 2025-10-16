Le président de la République reçoit les lettres de créance de la nouvelle cheffe de la délégation de l’UE en Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 16 octobre les lettres de créance de la nouvelle cheffe de la délégation de l’Union européenne en Azerbaïdjan, Marijana Kujundzic.

Marijana Kujundzic a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Le chef de l’État a rappelé avec satisfaction ses rencontres à Tirana et à Copenhague avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, précisant que ces entretiens avaient permis des discussions détaillées sur les perspectives de développement de la coopération. Le président Ilham Aliyev a souligné la dynamique récente des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne, mentionnant les visites effectuées en Azerbaïdjan par trois commissaires européens au cours de l’année courante.

Marijana Kujundzic a transmis ses félicitations à l’occasion des avancées obtenues dans l’avancement de l’agenda de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à Washington, en présence du président américain Donald Trump. Soulignant que l’Azerbaïdjan mène une politique diplomatique régionale active, la nouvelle cheffe de la délégation de l’Union européenne à Bakou, Marijana Kujundzic, a insisté sur le fait que les récentes visites du président Ilham Aliyev et sa participation à des sommets internationaux en sont un exemple évident.

Elle a déclaré qu’il existait des opportunités favorables pour développer encore plus les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne, évoquant la coopération réussie dans les secteurs de l’énergie et des transports. Elle a souligné que l’Union européenne soutenait activement les projets visant à établir des liaisons de transport régionales.

Marijana Kujundzic a indiqué que l’Union européenne continuerait d’apporter son soutien à l’Azerbaïdjan en matière de déminage.

Au cours de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne.