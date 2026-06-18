Le président de la République reçoit une délégation composée de responsables des institutions membres du Groupe de coordination arabe VIDEO

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 18 juin une délégation composée de responsables des institutions membres du Groupe de coordination arabe.

La délégation comprend notamment Muhammad Sulaiman al-Jasser, président du Groupe de la Banque islamique de développement, Abdulhamid al-Khalifa, président du Fonds de l’OPEP pour le développement international, Abdullah Khalil al-Musaibeeh, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Fahad al-Turki, directeur général et président du Conseil d’administration du Fonds monétaire arabe, Sultan Abdulrahman al-Marshad, directeur général du Fonds saoudien pour le développement, Hammam bin Nasser bin Juraid, directeur exécutif du Programme du Golfe arabe pour le développement, Tamer al-Failakawi, directeur des opérations du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, ainsi que Mohammed bin Abdullah al-Jadaan, ministre saoudien des Finances, Yaqoub al-Rifai, ministre koweitien des Finances, Ali bin Ahmed al-Kuwari, ministre qatari des Finances, et Ali Abdullah Sharafi, vice-ministre chargé des relations financières internationales au ministère des Finances des Émirats arabes unis.

Le chef de l’État a souligné l’importance de la participation des responsables des institutions membres du Groupe de coordination arabe aux Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

Le président Ilham Aliyev a indiqué que l’Azerbaïdjan et les institutions membres du Groupe de coordination arabe avaient établi une coopération active et a précisé que de nombreux projets étaient en cours de réalisation. Le chef de l’État a également évoqué l’importance des documents à signer.

Le président du Groupe de la Banque islamique de développement, Muhammad Sulaiman al-Jasser, a exprimé sa satisfaction d’être en Azerbaïdjan et a adressé, au nom de la délégation, ses remerciements au président Ilham Aliyev pour l’audience.

Il a également salué le soutien apporté par le président azerbaïdjanais au développement et à l’élargissement de la coopération entre l’institution qu’il dirige et l’Azerbaïdjan.

Lors de l’entretien, il a été souligné qu’il existait de bonnes opportunités pour élargir le partenariat entre l’Azerbaïdjan et les institutions membres du Groupe de coordination arabe. L’importance du climat d’investissement favorable existant dans le pays a également été mise en avant en vue de la mise en œuvre de projets conjoints avec ces institutions.

La rencontre a été suivie de la signature, en présence du président azerbaïdjanais, de l’accord de crédit relatif au projet de construction de la nouvelle station d’épuration des eaux usées de Soumgaït. Les parties ont également procédé à l’échange du mémorandum d’entente signé entre le ministère de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan, l’Agence d’État des ressources en eau d’Azerbaïdjan et les membres du Groupe de coordination arabe, relatif à l’élargissement de la coopération dans le cadre du projet de construction des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement de 33 localités de la péninsule d’Abcheron.

Puis, le chef de l’État a remis l’ordre de l’Amitié à Muhammad Sulaiman al-Jasser, président du Groupe de la Banque islamique de développement.

M. al-Jasser a exprimé sa gratitude au président Ilham Aliyev pour avoir hautement apprécié son action.

Il convient de noter que Muhammad Sulaiman al-Jasser avait été décoré de cet ordre en vertu d’une ordonnance du président Ilham Aliyev, en reconnaissance de sa contribution au développement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Banque islamique de développement.