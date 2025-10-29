Le président de la République reçoit une délégation dirigée par le président du Conseil national fédéral des EAU VIDEO

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mercredi une délégation dirigée par Saqr Ghobash, président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis (EAU).

Saqr Ghobash a tout d’abord transmis au chef de l’État et au peuple azerbaïdjanais les salutations du cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Il a souligné que le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan se souvenait avec satisfaction de sa visite en Azerbaïdjan, notamment à Choucha, en septembre dernier, ainsi que de sa rencontre avec le président azerbaïdjanais.

Le président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis a souligné que la conférence parlementaire internationale organisée à l’occasion du 30ᵉ anniversaire de l’adoption de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan avait été organisée à un niveau élevé. Il a précisé que cet événement était un exemple évident de l’attachement et de l’importance accordés par l’Azerbaïdjan à ses valeurs constitutionnelles et à sa souveraineté.

Saqr Ghobash a également évoqué le développement de l’Azerbaïdjan, soulignant que celui-ci avait été rendu possible grâce à la politique prévoyante du président Ilham Aliyev. Il s’est dit profondément impressionné par la beauté et l’architecture de la capitale Bakou.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a exprimé sa reconnaissance pour les salutations et a demandé de transmettre les siennes au président des Émirats arabes unis et au peuple émirati.

Le président Ilham Aliyev a rappelé avec satisfaction ses rencontres et les discussions qu’il avait eues avec le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan à Abou Dhabi et à Bakou et à Choucha, en Azerbaïdjan.

Le chef de l’État a évoqué le développement exemplaire et réussi des Émirats arabes unis, grâce à la politique clairvoyante du cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ancien président, et aux efforts constants de la direction du pays.

Il a été rappelé que le Leader national du peuple azerbaïdjanais, Heydar Aliyev, avait rencontré en 1994 l’ancien président des Émirats arabes unis, le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, lors du Sommet de l’Organisation de la coopération islamique à Casablanca, et que c’était lors de cette rencontre qu’avaient été jetées les bases des relations actuelles entre les deux pays.

Saqr Ghobash a félicité le président Ilham Aliyev à l’occasion de l’instauration de la paix dans la région et de la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Le chef de l’Etat a remercié pour les félicitations, soulignant qu’après 30 ans d’occupation arménienne contre l’Azerbaïdjan, les deux parties s’adaptaient à vivre dans la paix.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que l’Azerbaïdjan continuerait à œuvrer pour assurer une paix durable dans la région et pour développer des projets de transport, notamment la connectivité le long de la route TRIPP.

Au cours de l’entretien, il a été souligné que les relations entre l’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis se développaient avec succès dans tous les domaines au niveau du partenariat stratégique. À ce titre, les investissements de la société Masdar dans le secteur des énergies renouvelables en Azerbaïdjan, la coopération SOCAR ADNOC et les investissements mutuels ont été abordés.