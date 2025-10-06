Le président de la République turque de Chypre du Nord entame une visite en Azerbaïdjan

Guébélé, 6 octobre, AZERTAC

Le président de la République turque de Chypre du Nord, Ersin Tatar, est arrivé le 6 octobre en Azerbaïdjan afin de participer au 12e Sommet du Conseil des chefs d'État de l’Organisation des États turciques.

Le président de Chypre du Nord a été accueilli à sa descente d’avion l'aéroport international de Guébélé par le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l'Éducation, Emin Emroullaïev, et d'autres personnalités officielles.