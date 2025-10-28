Le président de la République visite une usine de traitement du coton à Sabirabad

Sabirabad, 28 octobre, AZERTAC

Mardi 28 octobre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a pris connaissance des activités de l'usine de traitement du coton de la SARL « Tachobassy » dans le Quartier industriel de Sabirabad.

L’usine de traitement du coton de la SARL « Tachobassy », enregistrée comme résidente de la zone industrielle de Sabirabad, produit de la fibre de coton et des graines techniques grâce à l’application de technologies turques, allemandes et italiennes.

La valeur totale du projet de l’usine se chiffre à 3,3 millions de manats. L’entreprise dispose d’une capacité de production annuelle de 8 000 tonnes de fibre de coton et 10 000 tonnes de graines techniques de coton. La production est destinée à satisfaire la demande du marché intérieur ainsi qu’à l’exportation. Jusqu’à présent, des produits d’une valeur de 2,6 millions de manats ont été vendus, dont 2,2 millions de manats à l’export. L’usine utilise comme matière première le coton cultivé dans les régions de Neftchala, Salyan, Sabirabad et Saatly, ce qui permet d’assurer un emploi saisonnier à 300 personnes dans les champs de coton. Au total, 80 emplois permanents ont été créés au sein de l’usine.