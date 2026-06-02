Le président de SOCAR : Le gaz azerbaïdjanais est l'une des sources d'énergie les plus fiables de la région

Bakou, 2 juin, AZERTAC

« Le gaz naturel azerbaïdjanais est considéré comme l'une des sources d'énergie les plus fiables de la région », a déclaré le président de SOCAR, Rövchen Nedjef, dans son discours lors de la session intitulée « Les discours des leaders : position des leaders sur la transition énergétique et stratégies futures », organisée dans le cadre du Forum de l’énergie de Bakou.

« Notre priorité absolue est de fournir à nos clients de la région une énergie durable et fiable, tout en contribuant à la sécurité énergétique régionale. Cette philosophie, qui guide nos activités en tant qu'entreprise, est inchangée et le restera. L'enjeu principal est de savoir comment accroître notre contribution à ces approvisionnements et renforcer davantage la sécurité énergétique de la région. Contrairement à l'année dernière, notre zone d'approvisionnement ne se limite plus à l'Europe, la Géorgie et la Türkiye. La Syrie s'y ajoute. L'Azerbaïdjan fournit donc désormais du gaz au marché syrien », a-t-il précisé.