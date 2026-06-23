Le président du Conseil de la Choura du Sultanat d'Oman arrive à Bakou

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Le président du Conseil de la Choura du Sultanat d'Oman, Cheikh Khalid Ben Hilal Bin Nasser Al-Maouli, a entamé une visite de travail en Azerbaïdjan.

Dans le cadre de cette visite, le président du Conseil de la Choura du Sultanat d'Oman participera à la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, qui se tiendra à Bakou, et rencontrera des délégations de plusieurs pays participant à cet événement.