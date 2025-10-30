Le président du Conseil national fédéral des EAU visite les allées d’Honneur et des Martyrs à Bakou
Bakou, 30 octobre, AZERTAC
La délégation dirigée par Saqr Ghobash, président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis (EAU), en marge de sa visite officielle en Azerbaïdjan, a visité jeudi l’Allée d’Honneur, où elle a rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, Leader national du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.
La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.
Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les membres de la délégation émiratie ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie, qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, et déposé des fleurs sur leurs tombes.
