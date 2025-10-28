Le président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis entame une visite officielle en Azerbaïdjan

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Une délégation conduite par le président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis, Saqr Ghobash, est arrivée en visite officielle en République d'Azerbaïdjan mardi 28 octobre.

Le président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis a été accueilli à l'aéroport international Heydar Aliyev par le vice-président du Milli Medjlis, Ziyafet Esguérov, le chef du groupe de travail sur les relations interparlementaires avec les Émirats arabes unis, Djavanchir Pachazadé, et d'autres officiels.

Dans le cadre de sa visite, le président Saqr Ghobash rencontrera des personnalités officielles du pays et échangera sur les perspectives de développement des relations bilatérales.