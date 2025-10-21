Le président du Kazakhstan souligne l’importance historique des accords de Washington entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, prenant la parole lors de la deuxième réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan, a souligné l’importance historique des accords de Washington entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Le chef de l’État kazakh a déclaré : « Je voudrais souligner particulièrement la portée historique de la Déclaration sur le règlement pacifique du conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Comme l’a justement mentionné le président des États-Unis, Donald Trump, vous, tout en étant dans une position très forte, avez néanmoins accepté de signer un document aussi important, ce qui témoigne de la position singulière et de la confiance de l’Azerbaïdjan et du peuple azerbaïdjanais, dirigés par vous, en leur potentiel. La ferme volonté politique et la vision stratégique dont vous avez fait preuve constituent un exemple évident d’une approche sage pour résoudre des questions complexes et d’un sens des responsabilités envers les générations futures. »

Le président Tokaïev a également souligné que les accords obtenus entre les deux États ouvrent de nouveaux horizons de coopération dans toute la région et au-delà.