Le président du Parlement croate : La coopération avec l’Azerbaïdjan dans les domaines du commerce et de l’énergie joue un rôle important

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

« Nous avons discuté de l'état actuel des négociations de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La Croatie soutient fermement la normalisation des relations », a déclaré le président du Parlement croate, Gordan Jandrokovic, lors d’un briefing avec la présidente du Parlement azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova.

Gordan Jandrokovic a souligné l'importance particulière de la coopération entre la Croatie et l'Azerbaïdjan dans les domaines du commerce et de l'énergie. L'organisation des forums d'affaires et d'investissement à Bakou et à Zagreb ces deux dernières années témoigne du renforcement de cette coopération.

« Nous voudrions accorder une attention particulière au renforcement de la coopération interparlementaire. La rencontre d'aujourd'hui confirme la volonté du Parlement croate de prendre de nouvelles mesures dans ce sens à l'avenir. J'espère qu'au début de l'année, nous aurons l'honneur de discuter et d'adopter des mesures visant à développer davantage le partenariat stratégique entre la Croatie et l'Azerbaïdjan », a estimé Gordan Jandrokovic.

 

 

 

