Le président du parlement croate informé du paraphe du traité de paix avec l'Arménie

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en Azerbaïdjan, la délégation parlementaire conduite par le président du Parlement croate, Gordan Jandrokovic, a eu mercredi une rencontre au Milli Medjlis.

Après avoir pris connaissance de la salle des séances plénières du parlement, la délégation croate a visité le musée Heydar Aliyev, où Gordan Jandrokovic a signé le Livre d’or.

Une rencontre élargie a ensuite eu lieu entre la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, et le président du Parlement croate, Gordan Jandrokovic.

Sahibé Gafarova s'est dite convaincue que cette visite, la première au niveau du président de parlement depuis 11 ans, contribuera au développement des relations entre les deux pays et leurs parlements. Il a été souligné qu'au cours des 30 dernières années, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, celles-ci avaient atteint le niveau d'un partenariat stratégique, et que les visites mutuelles de haut niveau jouaient un rôle important dans le développement des relations bilatérales.

Mme Gafarova s'est félicitée du soutien mutuel et de la solidarité entre les deux pays au sein des organisations internationales, et a souligné que le soutien actif de la Croatie aux initiatives de son pays dans le cadre de la COP29 et la participation du Premier ministre Andrej Plenkovic à cet événement important étaient hautement appréciés.

Les discussions ont porté sur le rôle important de l'Azerbaïdjan dans la protection de la sécurité énergétique de plusieurs pays européens, les perspectives de développement des relations interparlementaires, le développement des relations entre les commissions parlementaires des deux pays et d'autres questions d'intérêt commun. La délégation croate a également été informée du paraphe du traité de paix avec l'Arménie.

Exprimant son plaisir d’être en visite en Azerbaïdjan, le président du Parlement croate Gordan Jandrokovic a partagé ses impressions sur la rencontre qu’il avait eue ce jour-là avec le président Ilham Aliyev.

Il a souligné que le rétablissement par l'Azerbaïdjan de sa souveraineté et de son intégrité territoriale en 2023 suscitait la fierté, et que la signature prochaine d'un traité de paix avec l'Arménie contribuerait significativement au développement de l’ensemble de la région.

Le président du Parlement a évoqué l'importance des relations économiques entre les deux pays, notamment la coopération dans le secteur énergétique, mettant l’accent sur le rôle de l'Azerbaïdjan dans la garantie de la sécurité énergétique des pays européens.