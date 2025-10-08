Le président du parlement croate visite les allées d’Honneur et des Martyrs à Bakou

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Une délégation conduite par le président du parlement croate, Gordan Jandrokovic, en visite officielle en Azerbaïdjan, a visité le 8 octobre l’Allée d’Honneur, où elle a rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, Leader national du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les membres de la délégation parlementaire croate ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie, qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, et déposé une gerbe devant la flamme éternelle.

Puis, les visiteurs ont contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et ont été informés des travaux de construction et d’aménagement en cours dans la capitale.