Le président du Parlement de la République turque de Chypre Nord arrive à Bakou

Bakou, 24 juin, AZERTAC

Le président du Parlement de la République turque de Chypre Nord, Ziya Öztürkler, a entamé une visite de travail en Azerbaïdjan.

Dans le cadre de cette visite, Ziya Öztürkler participera à la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui se tiendra à Bakou.