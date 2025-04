Le président du parlement géorgien remercie le président azerbaïdjanais pour son soutien important

Tbilissi, 10 avril, AZERTAC

Le président du parlement géorgien Chalva Papouachvili a remercié le président azerbaïdjanais pour son soutien important.

Chalva Papouachvili a qualifié les opinions prononcées par le président azerbaïdjanais lors du forum international intitulé « Vers un nouvel ordre mondial », tenu à l’Université ADA mercredi 9 avril, de manifestation de l'amitié entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan.

« C’est un exemple de nos liens avec nos amis et, en même temps, une attitude amicale que nous attendons des autres et que nous valorisons. Ces principes constituent la base du partenariat stratégique entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan. Ce n’est pas la première fois que, d’une part, nous respectons notre souveraineté et, d’autre part, nous faisons preuve d’un respect mutuel pour les intérêts de nos peuples », a-t-il ajouté.

Khataï Azizov

Correspondant spécial de l’AZERTAC

Tbilissi