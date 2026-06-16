Le président du Parlement iranien participera à la cérémonie de signature d'un mémorandum avec les États-Unis
Bakou, 16 juin, AZERTAC
Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghaliba, participera à la cérémonie de signature du mémorandum avec les États-Unis à Genève le 19 juin.
À l’issue de la cérémonie de signature, des discussions supplémentaires auront lieu. Les États-Unis seront représentés par le vice-président James David Vance et l’Iran par le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghaliba.
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