Le président du Parlement iranien participera à la cérémonie de signature d'un mémorandum avec les États-Unis

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghaliba, participera à la cérémonie de signature du mémorandum avec les États-Unis à Genève le 19 juin.

À l’issue de la cérémonie de signature, des discussions supplémentaires auront lieu. Les États-Unis seront représentés par le vice-président James David Vance et l’Iran par le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghaliba.