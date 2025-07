Le président Erdogan espère que les efforts vers une Türkiye sans terrorisme « porteront leurs fruits »

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé, vendredi, son espoir que les mesures importantes prises pour faire de la Türkiye un pays débarrassé du terrorisme « porteront des résultats positifs », après qu’un groupe de membres du PKK a déposé les armes, selon Agence Anadolu.

Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de l’État a formulé le vœu que Dieu leur accorde la réussite dans cette démarche visant à garantir « la sécurité de notre nation, la paix de notre peuple et l’établissement d’une paix durable dans notre région ».

En effet, un groupe de membres du PKK a remis ses armes, avant de les détruire dans la province de Souleimaniye, au nord de l’Irak.

Au total, 30 membres du groupe, dont 15 femmes, ont détruit leurs armes en les jetant dans un grand chaudron en feu.

Pour rappel, le groupe terroriste avait annoncé en mai sa dissolution et l’abandon de la lutte armée. Cette décision faisait suite à une déclaration de février du chef du PKK emprisonné, Abdullah Öcalan, qui avait appelé à la fin de la campagne militaire menée depuis plus de quarante ans, exhortant ses partisans à dissoudre l’organisation et ses branches affiliées.

Depuis le début de sa campagne de terreur contre la Türkiye il y a quatre décennies, le PKK — considéré comme organisation terroriste par Ankara, les États-Unis et l’Union européenne — est tenu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées.