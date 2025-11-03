Le président Ilham Aliyev : Aujourd'hui, le principale force motrice de notre économie est le secteur non pétrolier

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

« Nos indicateurs économiques sont très positifs. Certes, le produit intérieur brut ne progresse que faiblement. La principale raison en est la baisse de la production pétrolière, due à des facteurs objectifs », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a indiqué : La principale force motrice de notre économie est aujourd'hui le secteur non pétrolier. Il représente la majeure partie de notre économie totale ».