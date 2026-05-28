Le président Ilham Aliyev : Aujourd'hui, nous vivons confortablement, en tant que peuple et État victorieux

Bakou, 28 mai, AZERTAC

« Aujourd'hui, nous vivons confortablement, en tant que peuple et État victorieux. C'est une grande source de fierté », a déclaré le président Ilham Aliyev lors d'une rencontre avec les habitants du village de Boyuk Galaderesi du district de Choucha.

Le chef de l'État a indiqué : « Réaliser de tels travaux de reconstruction en un temps record est aussi pour le bien du peuple. Il est essentiel que les gens puissent rentrer rapidement chez eux, vivre confortablement et se sentir, comme ils le disent, en sécurité et à l'aise ici, construire, créer, élever des enfants, prendre soin de leurs familles et profiter de la vie ».