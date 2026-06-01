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POLITIQUE

Le président Ilham Aliyev : Aujourd’hui, nous coopérons étroitement avec nos partenaires en matière de câbles énergétiques

Le président Ilham Aliyev : Aujourd’hui, nous coopérons étroitement avec nos partenaires en matière de câbles énergétiques

Bakou, 1er juin, AZERTAC

« Aujourd’hui, nous coopérons étroitement avec nos partenaires en matière de câbles énergétiques », a affirmé le président de la République Ilham Aliyev dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine de l’énergie de Bakou.

Le chef de l’État a indiqué que le projet de câble énergétique de la mer Noire, dont l’étude de faisabilité était sur le point d’être achevée, relierait l’Azerbaïdjan à la Géorgie, puis traversera la mer Noire pour atteindre la Roumanie, la Hongrie et plusieurs autres pays.

« Un autre projet, celui du câble électrique terrestre reliant l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Türkiye et la Bulgarie, est également en phase de mise en œuvre », a ajouté le président Aliyev.

 

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