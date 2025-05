Le président Ilham Aliyev : Cette visite est d’une grande importance pour le développement des relations Vietnam-Azerbaïdjan

Bakou, 7 mai, AZERTAC

« Votre visite ( celle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, To Lam – ndlr) est d’une grande importance pour le développement des relations entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan », a affirmé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, To Lam.

Le chef de l'État a indiqué : « Je suis convaincu que la visite sera couronnée de succès et que les accords obtenus seront transformés en projets concrets. »