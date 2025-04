Le président Ilham Aliyev : Je crois que la plateforme des ONG du Sud global contribuera à garantir les droits de nos peuples

Bakou, 28 avril, AZERTAC

L’Azerbaïdjan, qui est devenu une voix forte du Sud global, considère la création de cette plateforme à Bakou comme une haute reconnaissance pour ses activités durant la présidence du Mouvement des non-alignés et de la COP29. Je crois que la plateforme des ONG du Sud global contribuera à faire entendre la voix de nos peuples, à communiquer leurs positions à la communauté internationale et à protéger et garantir leurs droits.

C’est ce qu’a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message aux participants à la conférence fondatrice de la Plateforme des ONG du Sud global.

Le chef de l'État a indiqué que la création par l'Azerbaïdjan d'un dialogue actif entre le Sud et le Nord, y compris un environnement de compréhension mutuelle, et sa position d'équilibre continue pour un consensus qui a été difficile à atteindre pendant de nombreuses années, avaient abouti à la réalisation de la « percée de Bakou » lors de la COP29.

« Nous avons obtenu des succès historiques lors de la COP29, organisée par l'Azerbaïdjan et à laquelle ont participé près de 80 000 participants provenant de 197 pays, et notre pays est à juste titre fier de l'héritage de la COP29 », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.