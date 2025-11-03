Le président Ilham Aliyev : Je suis certain que les chercheurs azerbaïdjanais continueront à contribuer au développement réussi de notre pays

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

« Je suis certain que l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan, les chercheurs azerbaïdjanais continueront à contribuer au développement réussi de notre pays », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev, dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.

Le chef de l’État a dit : « Au cours de ces 80 ans, l’Académie a parcouru un long chemin et a joué un rôle de premier plan dans le développement de la science en Azerbaïdjan. »