Le président Ilham Aliyev : Je tiens à assurer nos frères de Chypre du Nord que nous serons toujours à leurs côtés

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan a joué un rôle actif dans l’obtention du statut d’observateur pour la République turque de Chypre du Nord auprès de l’Organisation des États turciques. Nous sommes parmi les pays qui défendent activement cette question. Le président Tatar a été invité au sommet informel de l'organisation dans la ville de Choucha et y a participé. Le drapeau de Chypre du Nord y flottait aussi », a précisé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention lors du forum international portant sur le thème « Vers un nouvel ordre mondial », tenu mercredi à l’Université ADA.

Le chef de l'État a ajouté : « Nous sommes toujours aux côtés de nos frères. Notre politique a toujours été claire. Nous pensons uniquement à la manière dont nous pouvons aider nos frères à préserver leurs États. Ils le méritent, tant par leur histoire que par leurs actes ».

« Lorsque le Secrétaire général de l'ONU a annoncé un référendum, la Chypre turque a voté pour l'unification, tandis que les représentants chypriotes grecs ont voté contre. Alors, que s'est-il passé ? La Chypre grecque a été acceptée dans l'Union européenne. Est-ce juste ? Autrement dit, c'est un exemple flagrant des deux poids, deux mesures, et les responsables politiques refusent d'en parler. Autrement dit, ils ne veulent pas s'en inquiéter, et s'ils en parlent, ils risquent d'avoir d'autres problèmes que des maux de tête. Par conséquent, je tiens à assurer nos frères de Chypre du Nord que nous serons toujours à vos côtés pour que votre pays soit établi comme un État indépendant et reconnu par la communauté internationale », a déclaré le président Ilham Aliyev.