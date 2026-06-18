Le président Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan est devenu un acteur important sur la scène énergétique mondiale

Bakou, 18 juin, AZERTAC

L'Azerbaïdjan est devenu un acteur important sur la scène énergétique mondiale, en initiant, finançant et mettant en œuvre des projets d'infrastructures énergétiques de grande envergure.

C’est ce qu’a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

Le chef de l'État a indiqué : « L'Azerbaïdjan a mis en œuvre des projets couvrant de nombreux pays de la région eurasienne et a apporté son aide à des pays ayant besoin d'énergie ».