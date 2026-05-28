Le président Ilham Aliyev : L'indépendance est une grande bénédiction, un grand accomplissement

Bakou, 28 mai, AZERTAC

L'indépendance est une grande bénédiction, un accomplissement majeur. Mais la véritable indépendance s'accomplit lorsqu'un pays peut mener une politique indépendante. L'Azerbaïdjan est l'un de ces pays.

C’est ce qu’a déclaré le président Ilham Aliyev lors d'une rencontre avec les habitants du village de Boyuk Galaderesi du district de Choucha.

Le chef de l'État a indiqué : « Il existe aujourd'hui environ 200 pays indépendants dans le monde. Mais on ne peut pas dire que chacun d'eux soit véritablement indépendant. Nous sommes, au sens propre du terme, un État indépendant. Car nous décidons de notre propre destin, nous menons notre politique dans l'intérêt du peuple, de l'État et en nous appuyant sur la protection des intérêts nationaux ».