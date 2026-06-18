Le président Ilham Aliyev : La diversification de notre économie est désormais une réalité

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« La diversification de notre économie est déjà une réalité, mais nous devons poursuivre nos efforts sans relâche », a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

Le chef de l’État a ajouté : « Concernant notre dette extérieure, nous avons accompli un travail considérable. Des progrès ont été réalisés ces dernières années, et nos projets sont aujourd’hui plus ambitieux ».