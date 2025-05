Le président Ilham Aliyev : La solidarité entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye constitue une contribution considérable au monde turcique

Bakou, 8 mai, AZERTAC

« L’unité, la fraternité et la solidarité entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye constituent une contribution considérable à l’ensemble du monde turcique. Mon cher frère, l’honorable président Recep Tayyip Erdogan, a apporté des contributions sans précédent au renforcement de la fraternité azerbaïdjano-turque et à l’expansion de notre alliance stratégique. Nos relations interétatiques exceptionnelles, qui trouvent leurs racines dans une histoire commune, les valeurs nationales et spirituelles riches, ainsi que dans l’unité de nos peuples, se développent de manière dynamique, contribuant à la prospérité, à la paix et à la sécurité dans la région, et jouent un rôle essentiel pour toute l’Eurasie », note le président Ilham Aliyev dans son message adressé aux participants du 28e Sommet économique eurasien.

Le chef de l'État souligne que des représentants de différentes nations et confessions ont vécu ensemble pendant des siècles dans une atmosphère de fraternité, de confiance mutuelle et de compréhension en Azerbaïdjan, un pays situé au croisement de l’Est et de l’Ouest, du Nord et du Sud.

« Préserver les traditions d’amitié entre les peuples, le dialogue interreligieux, le multiculturalisme et la tolérance n’est pas seulement un mode de vie pour nous, mais constitue également l'une des priorités de la politique publique de l’Azerbaïdjan », indique le message.

« Notre pays soutient également des relations harmonieuses entre les cultures au niveau mondial et prend des initiatives basées sur le dialogue inter-civilisationnel dans le but d’atteindre une compréhension mutuelle », ajoute-t-il.

Le président Ilham Aliyev souligne que l’Azerbaïdjan fait tout son possible pour établir une paix durable et garantir la prospérité socio-économique dans le Caucase du Sud.