Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan accorde une importance particulière au renforcement de ses relations avec Israël, son partenaire fiable

Bakou, 30 avril, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan accorde une importance particulière au renforcement de ses relations avec Israël, son ami proche et partenaire fiable », déclare le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans un message adressé à son homologue israélien, Isaac Herzog, à l’occasion de la Journée de l’indépendance, fête nationale de l’État d’Israël.

Le message indique : « Les relations d’amitié et de coopération de haut niveau entre l’Azerbaïdjan et Israël sont une expression évidente des liens historiques entre nos peuples, ainsi que du respect et de la sympathie mutuels qu’ils se portent. Il est réjouissant de constater le développement dynamique et global des relations interétatiques entre l’Azerbaïdjan et Israël, fondées sur des bases solides telles que la confiance et le soutien mutuels. »

Dans son message, le président azerbaïdjanais souligne qu’à ce jour, les deux pays coopèrent efficacement dans les domaines de l’économie, du commerce, de la défense, de l’humanitaire et d’autres secteurs. Il fait également part de ses souvenirs particulièrement positifs de sa rencontre avec son homologue israélien en janvier dernier à Davos, ainsi que des échanges de vues et discussions constructives qu’ils y ont eus.

« Je suis convaincu que les relations d’amitié traditionnelles entre l’Azerbaïdjan et Israël, ainsi que notre coopération mutuellement bénéfique dans plusieurs domaines importants, continueront de se développer sur une trajectoire ascendante et se renforceront encore plus grâce à nos efforts conjoints, dans l’intérêt de nos peuples », ajoute le président Ilham Aliyev.