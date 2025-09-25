Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan est fier de ses efforts d’aide humanitaire à l’échelle mondiale

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan est fier de ses efforts d’aide humanitaire à l’échelle mondiale. Nous apportons de l’aide aux pays touchés par des catastrophes naturelles, des conflits et des crises sanitaires.

C’est ce qu’a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le chef de l’État a souligné : « En réponse à la pandémie de COVID-19, l’Azerbaïdjan a fait don d’équipements de protection, de dispositifs médicaux et de vaccins, et en a financé pour plus de 80 pays. »