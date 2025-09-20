Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan et le Rwanda sont de bons partenaires et amis

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan et le Rwanda sont de bons partenaires et amis. Nous participons conjointement et nous nous soutenons toujours au sein de diverses organisations internationales », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse avec son homologue rwandais Paul Kagame.

« Le Rwanda nous a toujours apporté son soutien durant notre présidence du Mouvement des non-alignés », a déclaré Ilham Aliyev.