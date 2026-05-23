Le président Ilham Aliyev : Le 13e FUM est une autre contribution importante de l'Azerbaïdjan au multilatéralisme et à l'action collective pour un avenir meilleur

Bakou, 23 mai, AZERTAC

Une publication sur le WUF13 a été partagée sur les comptes sur les réseaux sociaux du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

L’AZERTAC présente la même publication :

« L’Azerbaïdjan a eu l’honneur d’accueillir un autre événement mondial important, le WUF13, le deuxième plus grand événement international organisé dans le pays après la COP29.

Nous félicitons tous les participants, les partenaires et la famille des Nations Unies, en particulier ONU-Habitat, pour le succès et les résultats obtenus lors du WUF13.

Avec un nombre record d'environ 60 000 participants, le WUF13 est entré dans l'histoire comme le plus grand Forum urbain mondial. Le segment des dirigeants, organisé pour la première fois à l'initiative de l'Azerbaïdjan, a donné une impulsion politique accrue à l'agenda urbain mondial.

Les discussions approfondies et enrichissantes menées dans le cadre du WUF13 ont abouti à l'adoption de deux documents finaux importants : le Résumé du président et l'Appel à l'action de Bakou. Victime d'urbicide, de culturicide et d'écocide, l'Azerbaïdjan reconstruit actuellement neuf villes et des centaines de villages dans le Garabagh et le Zenguezour oriental. Nous sommes donc fiers de la haute reconnaissance dont témoigne la communauté internationale les efforts de reconstruction déployés par l'Azerbaïdjan après le conflit. Ces efforts sont présentés comme un exemple précieux pour d'autres régions du monde en situation de post-conflit.

Les idées issues du Forum et reflétées dans les documents finaux — de l’air pur et du développement urbain durable à la protection du patrimoine culturel et aux besoins des petits États insulaires en développement — enrichiront et orienteront davantage le programme mondial de planification urbaine.

À l'heure où l'incertitude mondiale s'accroît, le WUF13 constitue une nouvelle contribution importante de l'Azerbaïdjan au multilatéralisme et à l'action collective pour un avenir meilleur. »